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الجيش يُحرز تقدماً جديداً في صعدة ويصد هجوماً في متون الجوف

الأحد 04 فبراير 2018 02:22 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش يُحرز تقدماً جديداً في صعدة ويصد هجوماً في متون الجوف

صدت قوات الجيش الوطني فجر اليوم الأحد هجوماً عنيفاً لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد أعنف هجوم للمليشيا في جبهة المتون بمزوية غرب المحافظة.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش صدت الهجوم وكبدت المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، وذلك حسب ما ذكره مركز "الجوف الإعلامي".

يأتي هذا فيما تستمر المعارك في عدد من جبهات الجوف وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني سيما في المواقع المجاورة لمحافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش قد حققت مسنودة بمقاتلات الجو التابعة لقوات التحالف العربي، تقدما كبيرا في محور البقع، بمحافظة صعدة.

وحسب مصادر ميدانية فإن قوات الجيش الوطني في محور البقع، حررت مواقع متفرقة خلف سلسلة جبال البقع الإستراتيجية.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني خلال معارك عنيفة خاضتها ضد المليشيا الإنقلابية من تحرير مواقع جديدة في منطقة العطفين، التابعة لمديرية كتاف.

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