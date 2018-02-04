مصرع مسؤول عمليات مليشيا الحوثي في تعز مع اثنين من مرافقيه

لقي قيادي حوثي مصرعه مع اثنين من مرافقيه في محافظة تعز جراء استهدافه بنيران الجيش الوطني.

وقالت مصادر ميدانية إن مسؤول عمليات مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة تعز لقي مصرعه مع اثنين من مرافقيه، إثر استهدافه بنيران اللواء 22 ميكا أثناء تواجده في تبة السلال شرق المدينة.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو / أبو عثمان / يعد المسؤول الأول لعمليات المليشيا في محافظة تعز، وقد لقي مصرعه مغرب اليوم أثناء تفقده لموقع المليشيا في تبة السلال، وذلك حسب ما أفادت "شبكة تعز الإخبارية".

وكانت قد قالت مصادر محلية إن عشرات القتلى والجرحى من المليشيا الانقلابية وصلت إلى محافظة حجة قادمة من تعز.

وأضافت المصادر أن قرابة (150) جثة حوثية وصلت إلى مستشفيات حجة خلال اليومين الماضيين قادمة من تعز.

وتجددت المعارك أمس السبت شرق مدينة تعز، فيما دكت مدفعية الجيش مواقع المليشيا في تبة السلال ومواقع مجاورة.