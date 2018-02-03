مشترك قعطبة يدين اغتيال الرائد الشمسي ويطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجناة

دانت أحزاب اللقاء المشتركة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع اغتيال قائد كتيبة الدفاع الجوي باللواء83 مدفعية بجبهة مريس الرائد / معين عبده الشمسي / والذي أدى إلى استشهاده وأحد مرافقيه وإصابة خمسة آخرين من مرافقيه.

وأكد مشترك قعطبة في بيان له حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، أن هذه الأعمال الإرهابية وغيرها لا تخدم سواء مليشيا الحوثي الايرانية.

ودعا مشترك قعطبة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمديرية بالكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وتحمل كامل مسئولياتهم القانونية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين داخل المدينة وطرقها العامة سيما في ظل تكرر مثل هذه الأعمال الارهابية.

وطالبت احزاب مشترك قعطبة الأجهزة الأمنية والألوية العسكرية المتواجدة بالمديرية إلى التكاتف والتعاون وتوحيد كافة الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام الحوادث الارهابية الجبانة التي أصبحت أحد معاول المليشيات الانقلابية في إثارة الفوضى في المناطق المحررة.

كما دانت الأحزاب استهداف قائد الكتيبة السابعة باللواء 33 مدرع العقيد طاهر مسعد العقلة.

وجدد مشترك قعطبة كافة أبناء المديرية إلى اليقظة والحذر والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المديرية وتحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية لما فيه حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



واغتال مسلحون مجهولون، ظهر اليوم السبت، قائد مقاومة مديرية دمت بعبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور عربته التي كان يستقلها.