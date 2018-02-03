التحالف يُكثف من قصفه المدفعي على مواقع المليشيا في صرواح غرب مأرب

قالت مصادر ميدانية إن مدفعية / قوات التحالف العربي / قصفت مساء اليوم السبت، مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيا صالح والحوثي بمديرية صرواح، غربي محافظة مارب، وذلك حسب ما ذكره موقع "سبتمبرنت".





وحسب المصادر فإن قصفاً مدفعياً عنيفاً للتحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا خلف تبة السنام، جنوبي هيلان، شرقي مديرية صرواح.

كما قصفت مدفعية التحالف مواقع أخرى للمليشيا في أحد الأودية الواقعة خلف منطقة الركب، في المشجح، بالمديرية ذاتها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من احباط محاولة تسلل للمليشيا في صرواح وكبدتها خسائر كبيرة.