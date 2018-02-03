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الإصلاح يؤكد أن مواقفه لا تعبر عنها إلا هيئاته الرسمية "بيان"

السبت 03 فبراير 2018 09:25 م الصحوة نت - خاص
الإصلاح يؤكد أن مواقفه لا تعبر عنها إلا هيئاته الرسمية "بيان"

جددت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح التأكيد على أن مواقف الإصلاح وتوجهاته تعبر عنها مؤسساته وهيئاته الرسمية وفي مقدمتها الهيئة العليا والامانة العامة والناطق الرسمي.

وقالت الأمانة في بيان لها تلقى موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، قالت إن أي تصريحات أو كتابات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تعبر عن اشخاصها ولا تعبر عن مواقف ورؤى الاصلاح وتوجهاته.

وأكدت الأمانة العامة أن ما صدر عن "توكل كرمان" لا يمثل الإصلاح ومواقفه وتوجهاته ويعد خروجا على مواقف الاصلاح، مؤكدة أن الأمانة قد بذلت جهودا كبيرة لإثنائها إلا أنها لم تستجب لكل ذلك.

واتخذت الأمانة العامة للإصلاح بناءً على ما ذكر، اتخذت قرارا بتجميد عضويتها في التجمع اليمني للإصلاح استنادا إلى نظمه ولوائحه..

وجددت الأمانة العامة دعوتها إلى كافة أعضاء ومنتسبي الاصلاح الى الالتزام بالتوجه العام للإصلاح إزاء مختلف القضايا.

 

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

تجدد الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح التأكيد على أن مواقف الإصلاح وتوجهاته تعبر عنها مؤسساته وهيئاته الرسمية وفي مقدمتها الهيئة العليا والامانة العامة والناطق الرسمي، وان اي تصريحات أو كتابات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تعبر عن اشخاصها ولا تعبر عن مواقف ورؤى الاصلاح وتوجهاته.

وتؤكد الأمانة العامة أن ما صدر عن توكل كرمان لا يمثل الإصلاح ومواقفه وتوجهاته ويعد خروجا على مواقف الاصلاح، وقد بذلت الأمانة العامة جهودا كبيرة لإثنائها إلا أنها لم تستجب لكل ذلك.

وبناءً عليه اتخذت الأمانة العامة قرارا بتجميد عضويتها في التجمع اليمني للإصلاح استنادا إلى نظمه ولوائحه..

وتجدد الامانة العامة دعوتها إلى كافة أعضاء ومنتسبي الاصلاح الى الالتزام بالتوجه العام للإصلاح إزاء مختلف القضايا.

صادر عن الامانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

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 ٣ فبراير ٢٠١٨ م

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