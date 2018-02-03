مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا شرق تعز ووصول 150 جثة حوثية إلى حجة

قالت مصادر محلية إن عشرات القتلى والجرحى من المليشيا الانقلابية وصلت إلى محافظة حجة قادمة من تعز.

وأضافت المصادر أن قرابة (150) جثة حوثية وصلت إلى مستشفيات حجة خلال اليومين الماضيين قادمة من تعز.

يأتي هذا فيما تجددت المعارك اليوم السبت شرق مدينة تعز وسط قصف مدفعي متبادل.

وأكدت مصادر ميدانية أن مدفعية الجيش دكت مواقع المليشيا في تبة السلال ومواقع مجاورة.

وأوضحت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت دبابة للمليشيا في تبة السلال وعربة BMB، بالإضافة إلى آليات أخرى ما أسفر عن سقوط 4 حوثيين، وذلك حسب ما نقله المركز الإعلامي لقيادة محور تعز وشبكة تعز الإخبارية.

وكانت قد درات معارك عنيفة في معظم المناطق الشرقية للمدينة، ابتداء بمحيط قلعة لوزم حيث أبطال اللواء 22 ميكا، ومحيط معسكر التشريفات، فيما يهاجم أبطال اللواء 35 مدرع أوكار المليشيات الانقلابية في مدرسة محمد علي عثمان التي يتحصنون فيها، شرقي المدينة.



وسبق وأن صدت قوات الجيش الوطني هجوماً كبيراً للحوثيين الذين حاولوا استعادة مواقع فقدوها مؤخراً في الصلو.