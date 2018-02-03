موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا شرق تعز ووصول 150 جثة حوثية إلى حجة

السبت 03 فبراير 2018 08:05 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا شرق تعز ووصول 150 جثة حوثية إلى حجة

قالت مصادر محلية إن عشرات القتلى والجرحى من المليشيا الانقلابية وصلت إلى محافظة حجة قادمة من تعز.

وأضافت المصادر أن قرابة (150) جثة حوثية وصلت إلى مستشفيات حجة خلال اليومين الماضيين قادمة من تعز.

 يأتي هذا فيما تجددت المعارك اليوم السبت شرق مدينة تعز وسط قصف مدفعي متبادل.

وأكدت مصادر ميدانية أن مدفعية الجيش دكت مواقع المليشيا في تبة السلال ومواقع مجاورة.

وأوضحت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت دبابة للمليشيا في تبة السلال وعربة BMB،  بالإضافة إلى آليات أخرى ما أسفر عن سقوط 4 حوثيين، وذلك حسب ما نقله المركز الإعلامي لقيادة محور تعز وشبكة تعز الإخبارية.

وكانت قد درات معارك عنيفة في معظم المناطق الشرقية للمدينة، ابتداء بمحيط قلعة لوزم حيث أبطال اللواء 22 ميكا، ومحيط معسكر التشريفات، فيما يهاجم أبطال اللواء 35 مدرع أوكار المليشيات الانقلابية في مدرسة محمد علي عثمان التي يتحصنون فيها، شرقي المدينة.

وسبق وأن صدت قوات الجيش الوطني هجوماً كبيراً للحوثيين الذين حاولوا استعادة مواقع فقدوها مؤخراً في الصلو.

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى