أكثر من 23 غارة جوية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي

شنت طائرات التحالف العربي خلال اليوميين الماضيين أكثر من 23 غارة جوية على مناطق متفرقة في كل من جبهتي ميدي وحرض بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري بالمنطقة الخامسة لـ"الصحوة نت" إن غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتحصينات وآليات للإنقلابيين في كل من ميدي وحرض خلال يومي الخميس والجمعة مؤكدا سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأضاف المصدر أن جبهة ميدي تشهد تحركا واسعا وتعزيزات للإنقلابيين الحوثيين في محاولة منهم استعادة الأحياء التي تم تحريرها من قبل الجيش الوطني، ومحاولة فك الحصار على عناصرها المحاصرة في الأحياء الجنوبية والغربية للمدينة بعد فشلها مطلع الشهر الماضي.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن المستشفى الجمهوري بمدينة حجة شهد استقبالا لعشرات القتلى والجرحى من أبناء المحافظة خلال الأسبوع الجاري من جبهات ميدي وحرض وتعز وحيس ما أجبر إدارة المستشفى لاستقدام ثلاجات أخرى استيعابية الى الثلاجات الموجودة بالمستشفى والمليئة بقتلى الحوثيين.