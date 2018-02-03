تقدم للجيش الوطني والمقاومة بالبيضاء والطيران يستهدف تعزيزات للمليشيات

قال مدير عام مديرية ناطع في محافظة البيضاء مسعد الصلاحي، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة واصلت اليوم التقدم الميداني، إثر معارك ضد المليشيات في مديرية ناطع على مشارف مديرية الملاجم المحاذية.

وقال الصلاحي لـ" الاناضول" إن طيران التحالف العربي شن اليوم ، ثلاث غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية للمليشيات بمديرية ناطع.

وأضاف أن إحدى الغارات الجوية دمرت عربة عسكرية محملة بمسلحين وأسلحة، في حين لم يعرف على الفور نتائج الغارتين الأخريين.

وأوضح أن ثلاثة من الحوثيين قتلوا اليوم مع أسر رابع، في كمين شنته القوات الحكومية في المديرية ذاتها.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية هي صنعاء ومأرب (شرق)، وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال)، وإب (وسط)، والضالع ولحج وأبين.