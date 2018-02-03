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اغتيال قائد مقاومة دمت و 2 من مرافقيه بمحافظة الضالع

السبت 03 فبراير 2018 02:23 م الصحوة نت - خاص
اغتيال قائد مقاومة دمت و 2 من مرافقيه بمحافظة الضالع

اغتال مسلحون مجهولون، ظهر اليوم السبت، قائد مقاومة مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع، جنوب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لـ" الصحوة نت" إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور طقم قائد مقاومة دمت قائد كتيبة الدفاع الجوي في اللواء83مدفعية معين الشمسي، الامر الذي أسفر عن مقتله مع 2من مرافقيه، وجرح 6 آخرين، في مدينة قعطبة

واوضحت المصادر إن انفجار العبوة تسبب باحتراق احد الناقلات المحملة بالديزل اثناء مرورها وقت الحادثة.

وأشارت إلى ان الاجهزة الامنية القت القبض على احد المتهمين في موقع الحادثة ومعه عبوات ناسفة وقنابل وتم ايداعه السجن ومباشرة التحقيق معه.

وتأتي الحادثة عقب ساعات من نجاة قائد الكتيبة السابعة طاهر مسعد العقلة من محاولة اغتيال بعد زرع عبوة في الطقم الذي كان يستقله واصيب 2 من مرافقيه.

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