رئيس البرلمان العربي: تصريحات إيران عن اليمن والبحرين تهدد أمن وسلامة المنطقة





دعا رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي اليوم الأحد طهران الى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن والبحرين، والتوقف عن تأجيج الطائفية، ودعم جماعات إرهابية وميليشيات انقلابية مسلحة، ترتكب أعمالاً إرهابية في هاتين الدولتين.

ودعا السلمي، المجتمع الدولي، إلى رفض واستنكار التصريحات (الإيرانية) العدوانية»، واعتبرها تهدد أمن وسلامة المنطقة العربية، والأمن والسلم الدوليين.

وأدان رئيس البرلمان العربي ما أسماها بالتصريحات العدوانية اللا مسؤولة، المنسوبة لمسؤولين إيرانيين.

وكان قد قال مسؤول العلاقات العامة في جهاز الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف إن الانتصار في حلب سيمهد لتحرير الموصل وتسوية أزمتي اليمن والبحرين.

وتواصل ايران مد الحوثيين بشحنات عسكرية بصورة مستمرة، فيما ترسل اليها خبراء عسكريين.

وقد قد اعلن الجيش الوطني عن مقتل خبير ايراني الأحد في جبهتي حرض وميدي، جراء استهدافه بغارة جوية هو وعدد من الخبراء الهندسيين بينهم لبنانيان.

وما بين الحين والآخر تضبط قوات الجيش والتحالف العربي شحنات عسكرية قادمة من ايران الى الحوثيين.

*الصحوة نت | متابعة خاصة