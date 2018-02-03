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صنعاء: ميلشيات الحوثي تنفذ حملة اختطافات جديدة في عدد من الاحياء

السبت 03 فبراير 2018 11:04 ص الصحوة نت - متابعات
صنعاء: ميلشيات الحوثي تنفذ حملة اختطافات جديدة في عدد من الاحياء

نفذت الميليشيات الانقلابية في صنعاء، حملة اختطافات جديدة في عدد من أحياء العاصمة، وسط تصاعد مخاوف الجماعة من تعرض قياداتها لهجمات مباغتة وعمليات اغتيال من قبل المناهضين لوجودها.

 

وأفاد سكان ومصادر أمنية في صنعاء "أن الجماعة شنت حملة اعتقالات جديدة في صفوف المواطنين شملت عدداً من أحياء العاصمة، حيث خطفت عدداً من أئمة المساجد والناشطين في حي سواد حنش القريب من جامعة صنعاء وحي هبرة".

 

وقالت المصادر "إن قوات حوثية داهمت أمس منزل لاعب المنتخب اليمني للكاراتيه علاء الشدادي في حي هبرة، وقامت باعتقاله وترويع أسرته دون إبداء أي سبب لتصرفهم، وقالت إن المسلحين اختطفوا الشدادي البالغ من العمر 18 عاماً إلى مكان مجهول".

 

وتأتي حملة الاختطافات ضمن استمرار الانتهاكات لميلشيات الحوثي الانقلابية ضد المواطنين في العاصمة صنعاء منذ الانقلاب في سبتمبر من العام 2014

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