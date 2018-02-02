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مصرع قائد لواء تابع للمليشيات مع عدد من مرافقيه بنيران الجيش جنوب تعز

الجمعة 02 فبراير 2018 09:22 م الصحوة نت - متابعات
مصرع قائد لواء تابع للمليشيات مع عدد من مرافقيه بنيران الجيش جنوب تعز قائد اللواء 201

قالت مصادر عسكرية إن قائدا عسكريا تابعا للمليشيات الانقلابية، قتل اليوم الجمعة مع عدد من مرافقيه خلال معارك عنيفة في جبهة الصلو جنوبي شرق مدينة تعز.

وقالت المصادر إن قائد اللواء 201 مشاة العميد محمد علي عبد الحق قتل مع عدد من مرافقيه، خلال صد قوات الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع لمحاولة تسلل فاشلة قامت بها المليشيات من مديرية خدير باتجاه نقيل الصلو.

وكانت المليشيات قد عينت عبدالحق قائدا للواء 201 مشاة خلفا للواء ناجي العرشي الذي قتل مطلع نوفمبر الماضي بنيران قوات اللواء 35 مدرع. في ذات الجبهة.

وكانت قواتالجيش الوطني قد تمكنت من صد هجوم شنته الميلشيات الإنقلابية مصحوب بقصف مدفعي على مدرسة النجاح بمديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز .

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