مقتل شخص برصاص مسلح بمحافظة إب ورمي جثته بأحد الجبال

قالت مصادر محلية إن مسلحا أقدم على قتل مواطن بمحافظة إب برصاص أحد المسلحين ورمى بجثة بأحد الجبال وسط فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مسلحا أقدم على قتل أحد أبناء مديرية جبلة ورمي جثته في جبل "الغصاني" بالمديرية وسط حالة من الرعب والصدمة لدى الأهالي جراء الفلتان الأمني الذي يذهب بأرواح المواطنين لأبسط الأشياء.

وبحسب المصادر فقد نقلت جثة القتيل إلى مستشفى الأمومة والطفولة.

وتشهد المحافظة فلتانا أمنيا غير مسبوق تقوده مليشيا الحوثي الإنقلابية ومعه زادت حدة الجريمة والقتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.