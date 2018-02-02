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رئيس الوزراء يوجه بصرف راتب شهر لكافة منتسبي الجيش والامن بدأ من الأحد

الجمعة 02 فبراير 2018 08:32 م الصحوة نت - متابعات
رئيس الوزراء يوجه بصرف راتب شهر لكافة منتسبي الجيش والامن بدأ من الأحد

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ورئيس هيئة الأركان العامة بصرف مرتب شهر لكل منتسبي الجيش والأمن في جميع الوحدات العسكرية والأمنية وبدون استثناء ابتدءا من يوم الأحد القادم، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، بناءاً على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

كما وجه الدكتور بن دغر ، وزارة المالية سرعة استكمال صرف مرتبات الموظفين المدنيين والمتقاعدين لشهر يناير الذي توقفت بسبب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

 

وشدد توجيه رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ضرورة الانتظام والالتزام بالعمل والدوام الرسمي ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 4 فبراير 2018.

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