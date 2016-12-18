الرئيسية / آخر الأخبار

شبوة: مليشيات الحوثي وصالح تختطف ثمانية مواطنين بمديرية بيحان

الأحد 18 ديسمبر 2016 09:36 م الصحوة نت - خاص
شبوة: مليشيات الحوثي وصالح تختطف ثمانية مواطنين بمديرية بيحان الصورة لمسلحي مليشيات الحوثي

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح ثمانية مواطنين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة شرق اليمن.

وقال مصدر محلي في محافظة شبوة لـ الصحوة نت" إن مليشيات الحوثي وصالح اختطفت المواطنين يوم أمس السبت في مدينة ريدان الخاضعة لسيطرتهم منذ ما يقارب العامين".

وتواصل الميلشيات ممارسة الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين في أماكن سيطرتها حيث تقوم منذ أشهر بفرض إتاوات تحت مسمى "المجهود حربي" وتمارس حملة الاختطافات المستمرة.

من جانب آخر تشهد مديريات بيحان مواجهات عنيفة في ثلاث جبهات بين قوات الجيش الوطني المقاومة الشعبية من جهة وميلشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى.

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى