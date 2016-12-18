شبوة: مليشيات الحوثي وصالح تختطف ثمانية مواطنين بمديرية بيحان

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح ثمانية مواطنين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة شرق اليمن.

وقال مصدر محلي في محافظة شبوة لـ الصحوة نت" إن مليشيات الحوثي وصالح اختطفت المواطنين يوم أمس السبت في مدينة ريدان الخاضعة لسيطرتهم منذ ما يقارب العامين".

وتواصل الميلشيات ممارسة الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين في أماكن سيطرتها حيث تقوم منذ أشهر بفرض إتاوات تحت مسمى "المجهود حربي" وتمارس حملة الاختطافات المستمرة.

من جانب آخر تشهد مديريات بيحان مواجهات عنيفة في ثلاث جبهات بين قوات الجيش الوطني المقاومة الشعبية من جهة وميلشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى.