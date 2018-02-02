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نائب رئيس الجمهورية يشيد بانتصارات الجيش في تعز ويثمن دور التحالف

الجمعة 02 فبراير 2018 04:49 م الصحوة نت - متابعات
نائب رئيس الجمهورية يشيد بانتصارات الجيش في تعز ويثمن دور التحالف

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، بالانتصارات التي تحققت في تعز منذ بدء العمليات وما سطره أبطال الجيش الوطني من ملاحم خالدة في سبيل تحرير المحافظة وإنهاء المعاناة عن أبنائها.

وثمن محسن خلال اتصالين هاتفيين بمحافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود ،وقائد محور تعز اللواء الركن خالد، الدور الأخوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأطلعا محافظ المحافظة وقائد المحور نائب الرئيس ،على سير العمليات العسكرية وما تحقق من انجازات ميدانية وما يتحلى به أبطال الجيش من معنويات وجاهزية قتالية قادرة على تحقيق النصر.

معبرين عن تقديرهما للاهتمام والمتابعة المستمرة لنائب رئيس الجمهورية لسير العمليات العسكرية واوضاع المحافظة.

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