الرباعية تتعهد بدعم استقرار الريال اليمني

تعهدت دول الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني، وعودة الاستقرار لسعر صرف الريال اليمني والاقتصاد اليمني بشكل عام، وذلك من خلال عدة إجراءات يجري العمل عليها.

وعقد الأربعاء في الرياض اجتماع اللجنة الرباعية الاقتصادية الخاصة باليمن والتي تضم (لسعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة)، لبحث آليات دعم البنك المركزي اليمني والاقتصاد اليمني بشكل عام.

وأوضح محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن الرئيس التنفيذي لمركز «إسناد» لعمليات الخطة الإنسانية الشاملة، أن بلاده تقود عمليات دعم البنك المركزي اليمني من خلال عناصر عدة، من أهمها كان دعم البنك بملياري دولار أخيراً أضيفا لمليار دولار كان مودعاً من قبل.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن آل جابر قوله "ناقشنا كيف يمكن للرباعية دعم البنك المركزي اليمني، والمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني، واستقرار سعر صرف الريال اليمني؛ بهدف مساعدة الإنسان اليمني وتوفير حياة كريمة له".

ولفت إلى أن الإمارات التزمت بدور في تدريب فني وتقديم مساعدات فنية للبنك المركزي اليمني، كما أن الجانبين الأميركي والبريطاني أبديا التزامهما بتقديم استشارات فنية للبنك».