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نائب الرئيس: الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم الطريق الضامن لأمن اليمن

الخميس 01 فبراير 2018 10:15 م الصحوة نت - الرياض
نائب الرئيس: الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم الطريق الضامن لأمن اليمن

جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / علي محسن صالح / تأكيده على أن الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم والتي أجمع عليها اليمنيون تعتبر الطريقة الملائمة التي تضمن أمن اليمنيين ورفاهيتهم وتضمن وجود دولة مؤسسية يسودها العدل والاستقرار والحكم الرشيد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس عدداً من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية من أبناء محافظة حضرموت.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات والأوضاع في المحافظة والجهود التي تبذلها قيادة المحافظة والأجهزة العسكرية والأمنية بالتكاتف مع أبناء المحافظة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والاتجاه نحو البناء والتنمية.

وأشاد الفريق محسن بدور المكونات المجتمعية لمحافظة حضرموت وحسهم الوطني وتلاحمهم مع الشرعية ومؤسسات الدولة، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية وحرص الشرعية على أن يشكل إقليم حضرموت نموذجاً مثالياً لبقية أقاليم اليمن الاتحادي القادم.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المجتمعي المساند لجهود المؤسسة العسكرية والأمنية في حربها مع عناصر الشر والإرهاب بما يضمن إفشال المخططات التآمرية التي تستهدف أمن حضرموت واستقرارها.

بدورهم جدد أبناء حضرموت موقفهم الثابت الداعم للشرعية والرافض للانقلاب، معبرين عن الشكر والتقدير لاهتمام رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة الشرعية في تلبية تطلعات أبناء المحافظة.

 

 

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