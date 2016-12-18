إب: تشييع طفل قتل برصاص الحوثيين وسط مطالبات بضبط الجناة

شيع أبناء مدينة إب جثمان طفل قتل برصاص مسلحين حوثيين بالمدينة وسط مطالبات محلية وشعبية بضبط الجناة وانزال أقسى العقوبات بحقهم.

وتم تشيع جثمان الطفل "مالك عبد الرقيب الشعيبي" صباح الْيَوْمَ إلى مثواه الأخير في مقبرة "حراثة" غرب المدينة بعد الصلاة عليه في جامع الروضة.

وحضر التشييع عدد من وجهاء مدينة إب ومديرية السبرة وجمع غفير من أبناء المدينة والذين طالبوا بضبط الجناة وانزال أقسى العقوبات بحقهم.

وقتل الطفل "مالك الشعيبي أمام احدى البقالات القريبة من منزلهم في الـ5 من نوفمبر الماضي في اشتباكات مسلحة بين مسلحين حوثيين وقوات النجدة في منطقة مثلث المواصلات جنوب مدينة إب.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوضح الكيفية التي قتل بها الطفل مالك والتي شكلت صدمة لكل من شاهدها أو سمع بها من أبناء محافظة إب نتيجة ما أسموه استهتار المليشيات بدماء الأبرياء والمواطنين.

وشكلت سلطات الإنقلابيين بإب لجنة للتحقيق في مقتل الطفل الشعيبي ولكن اللجنة لم تعمل حتى اللحظة بحسب مصادر مطلعة.

وعادة ما تشكل السلطة المحلية الخاضعة للانقلابيين لجاناً للتحقيق في حوادث أمنية وجرائم وانتهاكات تنتهي مهامها منذ إعلان تشكيلها، أو تكون مهمتها طمس معالم الجريمة وقمع أي انتفاضة شعبية.

وتشهد محافظة إب فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة تقودها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية منذ سيطرتها على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م.



