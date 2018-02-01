أمن مأرب يضبط خلية حوثية وبحوزتها كميات كبيرة من المتفجرات

قالت مصادر أمنية في محافظة مأرب إن / القوات الأمنية / تمكنت من ضبط خلية إرهابية حوثية اليوم الخميس.

وحسب المصادر فإن قوات الأمن قامت بمداهمة أحد المنازل بعد عملية رصد دقيقة لأعضاء الخلية وضبطت القوات كافة أعضاء الخلية.

وأكدت المصادر أن / القوات الأمنية / حصلت على كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة وكميات كبيره من مادة تي أن تي ومادة السي فور، لدى أفراد الخلية الحوثية.

وأشادت المصادر بتعاون المواطنين الأحرار مع قوات الأمن في رصد وتتبع كل من يسعى للمساس بأمن الوطن والمواطن.

وتشهد مدينة مأرب استقراراً أمنياً كبيراً، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط عشرات الخلايا المرتبطة بمليشيا الحوثي الانقلابية قبل تنفيذ عملياتها الإجرامية.







وفي صعيد متصل.. ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب القبض على سيارة محملة بالأسلحة وصواعق الغام كانت في طريقها للمليشيات الحوثية في صنعاء.

وقال مصدر أمني لمركز / سبأ الإعلامي/ إن نقطة أمنية ألقت القبض على سيارة نوع تاكسي كانت بحوزتها نحو 70 قطعة سلاح كلاشنكوف صيني وعشرات من صواعق الألغام.

وأضاف المصدر أن جنود نقطة الرخيم قانية على حدود مأرب البيضاء عثرت أثناء التفتيش على تلك الكمية من الأسلحة صباح اليوم وكانت في طريقها لمليشيات الحوثي بصنعاء.