الجيش يدخل أولى قرى مديرية دمنة خدير جنوب تعز

قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تمكنت مساء اليوم الخميس من تحرير أولى قرى مديرية دمنة خدير جنوب محافظة تعز.

وتواصل قوات الجيش في اللواء ٣٥ مدرع تقدمها باتجاه مواقع الإنقلابيين باتجاه مديرية دمنة خدير بعد إعلانها تحرير مديرية الصلو بالكامل.

وحسب المصادر فإن قوات اللواء ٣٥ مدرع وصلت قبيل مغرب اليوم، إلى قرية القرف أولى قرى مديرية دمنة خدير.

وأوضحت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور فيها لتطهير القرية والتباب المجاورة لمزارع الدجاج في المنطقة، حسب ما نقلته "شبكة تعز الإخبارية" عن المصادر.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت من تطهير نقيل الصلو و قرى الأقيوس والمقطار وحبك والرصفة والحصابر والضبه وصرم الحمادي والخيامي ووادي موقعة ودار الحريبي ومدرسة النجاح التي كانت تتخذها المليشيا مقرا لها.

وفي غرب المدينة.. تمكنت قوات اللواء ١٧ مشاة، من تحرير ثلاث تباب في جبل المنعم بمنطقة الربيعي غرب المدينة، فيما يواصل الجيش تمشيط تبتة والسوداء في ذات المنطقة، بالمدفعية.

وأكدت مصادر ميدانية أن المليشيا خسرت العشرات من أفرادها خلال المواجهات ونتيجة استهداف مواقعهم من قبل مدفعية الجيش التي وجهت ضربات دقيقة باتجاه تجمعات ومواقع الإنقلابيين.

وفي السياق.. شنت مقاتلات التحالف العربي أربع غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا غرب المدينة.

وتركزت الغارات الأربع على مواقع الإنقلابيين في قرى الدبح وتبيشعة والحصيراء، وآخر تبة تتحصن فيها المليشيات بجبل المنعم.