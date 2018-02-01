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"الإصلاح نت" يُطلق حلته الجديدة

الخميس 01 فبراير 2018 07:02 م الصحوة نت - الإصلاح نت
"الإصلاح نت" يُطلق حلته الجديدة

دشن موقع " الإصلاح نت" الرسمي حلته الجديدة على شبكة الانترنت, تماشياً مع التحديث المستمر الذي ينتهجه الموقع منذ إعادة تأسيسه.

ويأتي هذا التحديث الجديد استجابة للتطوير المستمر الذي انتهجته هيئة تحرير الموقع منذ إعادة تأسيسه, كما أنه شهد تحديث سابق خلال العام الماضي 2017م. وفي نفس الوقت استجابة لرفع كفاءته الفنية بما يجعل الموقع متماشياً مع المواقع الكبيرة والحديثة, من حيث عدد الزوار والبيانات وربطه المباشر بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعد موقع "الإصلاح نت" الموقع الرسمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح, الذي يهتم بكل ما يتعلق بالحزب سياسياً وفكرياً الى جانب دعم الشرعية اليمنية وله اهتمام خاص بالفكر الوطني وكل ما يتصل به.

رابط الموقع :

http://alislah-ye.net/

 

 

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