تعز.. قوات الجيش الوطني تستكمل تحرير الصلو وتستعد للانطلاق نحو الدمنة

حققت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز انتصارات جديدة، غرب وجنوب المدينة عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير مديرية الصلو عقب سيطرتها على نقيل الشرف أخر مواقع المليشيات بالمديرية، تمهيدا لبدء عملية تحرير مديرية دمنة خدير جنوب شرق تعز.

وقال العقيد فؤاد الشدادي القائد الميداني في اللواء ٣٥ مدرع إن قوات الجيش تمكنت من دحر المليشيات من اخر نقيل الصلو وتم تأمين النقيل والوصول الى مدرسة النجاح.

وأكد الشدادي أن معارك اللواء ٣٥ مدرع بقيادة العميد عدنان الحمادي تسعى الى تحرير مديرية الدمنة بعد استكمال تحرير مديرية الصلو بالكامل ، من أجل دحر المليشيات من كل شبر في محافظة تعز ".

وأوضح أن 15 مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب العشرات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار ،مشيرا إلى استشهاد خمسة من افراد الجيش الوطني ".

مشيرا الى أن المليشيات الانقلابية لغمت المناطق التي كانت تحت سيطرتها عبر شبكة الغام ، وأن قوات الجيش تتعامل مع الالغام بحرفيه عبر فريق نزع الألغام التابع للواء ٣٥ مدرع .

في السياق سيطرت قوات الجيش الوطني اليوم على التبة السوداء إثر مواجهات عنيفة قتل على إثرها 7 من مليشيات الحوثي الانقلابية، غرب المدينة.

وأوضح مصدر عسكري إن المواجهات حاليا باتجاه جبل المنعم غرب المدينة.

يأتي هذا بالتزامن مع معارك متواصلة بالجبهة الشرقية للمدينة، في اطار السعي نحو استكمال السيطرة على تبتي السلال والجعشا، والتوجه نحو الحوبان.

وكان قائد اللواء 22 مكيا صادق سرحان قد اعلن منطقة الحوبان منطقة عمليات عسكرية داعيا المواطنين الى الابتعاد عنها حفاظا على ارواحهم