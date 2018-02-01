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السفير السعودي: التحالف يعيد الهدوء الى عدن وأبواق الفتنة فشلت

الخميس 01 فبراير 2018 12:00 م الصحوة نت - متابعة خاصة
السفير السعودي: التحالف يعيد الهدوء الى عدن وأبواق الفتنة فشلت

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فشل ما أسماها بـ" أبواق الفتنة، وانتصار الحكمة.

وقال آل جابر في تغريدة له على  تويتر "تحالف الاخوة يعيد الهدوء والامن في عدن، فشلت ابواق الفتنة وانتصرت الحكمة".

وأعلنت قيادة التحالف العربي، بالعاصمة المؤقتة عدن، قبل قليل، التزام جميع الاطراف اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بالبيان الصادر عن التحالف والذي دعا الى وقف الاشتباكات في عدن بشكل فوري.

وأكد التحالف في بيان له، سعيه للحفاظ على كيان الدولة اليمنية وحل خلافات الفرقاء، مشيرا الى أن المملكة و الإمارات يشتركان في رؤية واحدة وهدف واحد هو أمن اليمن واستقراره.

وكان وفد عسكري سعودي إماراتي قد وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن أمس الأربعاء للوقوف على تداعيات الاشتباكات الأخيرة في المدينة.

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