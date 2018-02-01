التحالف يعلن التزام الأطراف بوقف إطلاق النار بعدن ويؤكد.. هدفنا امن واستقرار اليمن

أعلنت قيادة التحالف العربي، بالعاصمة المؤقتة عدن، التزام جميع الاطراف اليمنية ، بالبيان الصادر عن التحالف الذي دعا الى وقف الاشتباكات في عدن بشكل فوري، مشيرا إلى ان الهدوء يعود للمدينة.

وأكدت قيادة التحالف في بيان ، سعيها للحفاظ على كيان الدولة اليمنية وحل خلافات الفرقاء، مشيرة الى أن المملكة و الإمارات يشتركان في رؤية واحدة وهدف واحد هو أمن اليمن واستقراره.

وقال البيان " نسعى لتجنب الفوضى وضمان أمن واستقرار.



في السياق أكد قائد عسكري إماراتي وقوفه دولة الامارات مع السعودية لتحقيق المصالحة بين الأطراف اليمنية

ووصل مساء أمس وفد عسكري سعودي إماراتية إلى العاصمة المؤقتة عدن للوقوف على تداعيات الاشتباكات الأخيرة في المدينة.

وأكد الوفد الذي وصف بالرفيع على وحدة موقف السعودية والإمارات، ووقوفهما مع اليمن، حتى تحرير أراضيه بالكامل.

وأشار الوفد إلى أن ما حدث لا يخدم مهمة «الشرعية» و«التحالف» في استكمال تحرير الأراضي اليمنية، منوهاً على تقديم المصلحة العامة وحقن دماء اليمنيين.