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مصادر حكومية: استئناف العمل في المؤسسات الحكومية بعدن السبت كحد أقصى

الخميس 01 فبراير 2018 10:49 ص الصحوة نت - متابعات
مصادر حكومية: استئناف العمل في المؤسسات الحكومية بعدن السبت كحد أقصى

قالت مصادر حكومية "ان كل المؤسسات الحكومية في عدن ستستأنف العمل اليوم الخميس، أو بداية الأسبوع القادم كحد أقصى" بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

وذكرت المصادر "أن الهدوء عاد إلى مدينة عدن، والتزام الأطراف بوقف الأعمال المسلحة، ولفتت المصادر إلى أن المحلات التجارية فتحت أبوابها، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية".

وأوضحت المصادر "أن القصر الرئاسي والأحياء المجاورة تحت حراسة وتأمين اللواء الأول حرس رئاسي والتحالف العربي".

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها المتجهة من مطار عدن إلى القاهرة والعكس بعد توقف لأيام بسبب الأوضاع الأمنية بالمدينة على خلفية الاشتباكات.

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