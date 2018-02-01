رئيس لجنة الوساطة بعدن: عودة مظاهر الحياة في عدن وتم تسليم المعسكرات بنجاح

أكد رئيس لجنة الوساطة في عدن العقيد ركن مسفر الحارثي عودة مظاهر الحياة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتسلم الحكومة الشرعية المقرات والمعسكرات التي سيطر عليها مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام الماضية.

ونقلت صحية «عكاظ» عن الحارثي قوله "إن عملية تبادل الأسرى وتسليم المعسكرات جرت بنجاح، والحياة عادت إلى طبيعتها وبدأت المؤسسات تمارس عملها".

وأضاف "أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي اتفقا على توجيه أسلحتهم إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية".

ونفى رئيس لجنة الوساطة، صحة ما أوردته بعض المواقع الإخبارية حول فرض المجلس الانتقالي شروطا معينة، قائلاً: «ليس هناك أي شروط من أي طرف، والجميع شركاء في مواجهة الانقلاب وفرض الاستقرار وتحريك عجلة التنمية والبناء».