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وفد سعودي إماراتي يصل عدن ويقول: ما حدث لا يخدم الشرعية والتحالف وعملية التحرير

الخميس 01 فبراير 2018 01:36 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
وفد سعودي إماراتي يصل عدن ويقول: ما حدث لا يخدم الشرعية والتحالف وعملية التحرير

وصل وفد عسكري سعودي إماراتية إلى العاصمة المؤقتة عدن للوقوف على تداعيات الاشتباكات الأخيرة في المدينة.

وأكد الوفد الذي وصف بالرفيع على وحدة موقف السعودية والإمارات، ووقوفهما مع اليمن، حتى تحرير أراضيه بالكامل.

وأشار الوفد إلى أن ما حدث لا يخدم مهمة «الشرعية» و«التحالف» في استكمال تحرير الأراضي اليمنية، منوهاً على تقديم المصلحة العامة وحقن دماء اليمنيين.

وشدد الوفد العسكري والأمني  خلال زيارته عدن ولقاءه جميع الأطراف المعنية للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة «التحالف العربي» بوقف إطلاق النار، شدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وجدد الوفد تأكيده على ضرورة نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق وتمكين الأجهزة الوطنية من تقديم الخدمات للمواطنين واستمرار اعادة التنمية كما كانت عليه قبل الأحداث.

وأكد الوفد على أن مهمة «التحالف» تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن، وعودة الأمن والاستقرار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة (2216).

وكان قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي ما يسمى "المجلس الانتقالي" وقوات الحماية الرئاسية التابعة للشرعية أسفرت عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح بينهم مدنيون.

وتمكنت لجنة مشكلة من التحالف اجبار مسلحي ما يسمى "المجلس الانتقالي" من الانسحاب من قيادة اللواء الرابع حماية رئاسية بعد ساعات من السيطرة عليه.

 

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