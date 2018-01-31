قوات الجيش تُحرز تقدماً جديداً في لحج وتسيطر على سلسلة جبال شيفان الاستراتيجية

تمكنت قوات / الجيش الوطني والمقاومة الشعبية / صباح اليوم الأربعاء من استعادة السيطرة على سلسلة جبال شيفان والكسرى بجبهة حمالة بكرش شمال شرق محافظة لحج.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني التابع للواء الثاني حزم والمقاومة الشعبية تمكنوا من السيطرة على سلسلة جبال / شيفان الاستراتيجية / بعد معارك عنيفة خاضوها مع المليشيات الإنقلابية.

وأضاف المصدر أن استعادة السلسلة الجبلية التي تربط الخط الرئيسي الرابط بين كرش ومنطقة الشريحة تمثل أهمية استراتيجية في تغير مسار المعارك ضد المليشيات الحوثية الايرانية التي تتكبد خسائر في الأرواح البشرية والمادية في جبهات القتال.

وأكد المصدر أن هذا التقدم يأتي ضمن إطار هجمة نوعية تم التخطيط لها من قبل أبطال الجيش الوطني والمقاومة، الذين اذاقوا المليشيات الإنقلابية هزائم متلاحقة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتا على مشارف الخط العام ومسيطرة عليه نارياً.

يأتي هذا بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مطلع الاسبوع الجاري من تحرير منطقة الحويمي وجبل خداش الاستراتيجي بكرش شمال محافظة لحج.





وكانت مليشيا الحوثي قد عملت على تفخيخ الطريق الرابط بين لحج وتعز عبر اجراء حفريات وانفاق، وعملت على زرع العبوات الناسفة محلية الصنع في جانبي الطريق، عوضاً عن زراعتها العشرات من شبكات الألغام الفردية على حافات الطرق الفرعية الرابطة والرئيسية والمرتفعات الجبلية والاودية التي كانت تحت سيطرتها شمال كرش.