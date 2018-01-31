مليشيا الحوثي تعدم مُسناً رفض إرسال نجله للقتال في صفوفها

قالت مصادر محلية في محافظة حجة إن مليشيا الحوثي اعدمت اليوم الأربعاء مسناً رفض إرسال نجله للقتال في صفوفهم.

وأضافت المصادر أن المليشيا في عزلة بني سراع أعدمت المسن الستيني / عبدالرحمن يحيى سراع / بعد رفضه إرسال أحد أبنائه للقتال في صفوف المليشيات.

وتستخدم مليشيا الحوثي هذه الأساليب سعياً منها لإرهاب المواطنين وإجبارهم على إرسال أولادهم للجبهات.

ودشنت مؤخراً مليشيا الحوثي حملات التجنيد الإجباري في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بعد أن فقدت عشرات الآلاف من مسلحيها.

وحذرت منظمات محلية ودولية من خطورة التجنيد الإجباري التي لجأت إليه المليشيا سيما في صفوف الشباب وطلاب المدارس.