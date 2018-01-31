موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مليشيا الحوثي تعدم مُسناً رفض إرسال نجله للقتال في صفوفها

الأربعاء 31 يناير 2018 09:59 م الصحوة نت - خاص
مليشيا الحوثي تعدم مُسناً رفض إرسال نجله للقتال في صفوفها

قالت مصادر محلية في محافظة حجة إن مليشيا الحوثي اعدمت اليوم الأربعاء مسناً رفض إرسال نجله للقتال في صفوفهم.

وأضافت المصادر أن المليشيا في عزلة بني سراع أعدمت  المسن الستيني / عبدالرحمن يحيى سراع / بعد رفضه إرسال أحد أبنائه للقتال في صفوف المليشيات.

وتستخدم مليشيا الحوثي هذه الأساليب سعياً منها لإرهاب المواطنين وإجبارهم على إرسال أولادهم للجبهات.

 ودشنت مؤخراً مليشيا الحوثي حملات التجنيد الإجباري في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بعد أن فقدت عشرات الآلاف من مسلحيها.

 وحذرت منظمات محلية ودولية من خطورة التجنيد الإجباري التي لجأت إليه المليشيا سيما في صفوف الشباب وطلاب المدارس.

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى