عودة جُزئية للحياة في شوارع عدن واليمنية تعلن استئناف رحلاتها الجوية

عادت الحياة الطبيعية بصورة جزئية في شوارع العاصمة المؤقتة عدن بعد أن فقدت الحياة ليومين متتالين بسبب الاشتباكات التي اندلعت مؤخراً في المدينة.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بعد توقف الاشتباكات منذ ساعات الفجر الأولى ليوم أمس الثلاثاء.

وأضاف مراسلنا أن محلات التجارة فتحت أبوابها لتمارس أعمالها بعد أن أغلقتها مساء الأحد بسبب الاشتباكات التي شهدتها المدينة في حين بدأ المواطنون يتجولون في شوارع المدينة.

وكانت شوارع العاصمة عدن قد خلت من المارة في حين أغلقت المحلات التجارية أبوابها بسبب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء الأحد الماضي في أنحاء متفرقة من مديريات المدينة بين عناصر مسلحة تابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" وقوات الشرعية.

وفي صعيد متصل.. أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن استئناف رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي ابتداءً من يوم غداً الخميس بخط سير القاهرة - عدن – القاهرة.

وقالت اليمنية في بيان لها إنها ستعمل على حل كافة الإشكاليات والحجوزات السابقة للمسافرين، التي حدثت جراء تعليق الرحلات بسبب الاشتباكات التي شهدتها المدينة.