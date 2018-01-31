التحالف: لا صحة لاستهداف مطار الملك خالد بالرياض

قال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن / تركي المالكي/ قال إنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تمكن ميليشيات الحوثي من استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأضاف المالكي أن ما تم رصده عبارة عن محاولة فاشلة من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه صحراء غير مأهولة.

وأوضح المالكي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تقر وتعترف عبر وسائل إعلامها بأنها تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت وسائل اعلام حوثية قد زعمت اطلاق صاروخ باليستي باتجاه مطار خالد الدولي في الرياض.

وفي صعيد متصل.. أعلن التحالف العربي، مساء اليوم الأربعاء، نفيه قصف أي مواقع في مدينة عدن، جنوبي اليمن، مؤكدا على ضرورة وقف التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة.

جاء ذلك على لسان، الناطق باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، حسبما نقلت عنه قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأوضح المالكي أن" التحالف لم يستهدف أي معسكرات أو مواقع في عدن، مؤكدا على ضرورة إنهاء جميع المظاهر المسلحة هناك".