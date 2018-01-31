الكويت تؤكد رفضها للتطاول على مؤسسات الشرعية في اليمن

أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء رفضها للتطاول على مؤسسات الشرعية في اليمن.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي / خالد الجارالله / إن دولة الكويت ترفض التطاول على المؤسسات الدستورية في اليمن من قبل القوى الخارجة عن الشرعية.

وأضاف الجار الله في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الصراع الدامي في اليمن وما صاحبه من قتل وتشريد وترد في الأوضاع الإنسانية التي عانى منها الشعب اليمني طوال السنوات الماضية أوجب على دولة الكويت المشاركة وبذل جهود سياسية نتج عنها استضافة الأطراف اليمنية المتنازعة للمشاورات السياسية لمدة ثلاثة أشهر بغية الوصول إلى حل سياسي وفق مرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية خاصة القرار رقم (2216)".

وأوضح أن "دولة الكويت لم تغفل البعد الانساني في اليمن حيث التزمت بتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي عبر منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية الكويتية".

وأشار الى أن دولة الكويت بادرت ببرامج تنموية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يزيد عن 400 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعات تنموية في اليمن الشقيق.. لافتاً الى ان اندلاع القتال وتدهور الأوضاع أدى إلى وقف العمل في تلك البرامج.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي أنه سيتم إعادة العمل في تلك البرامج حال استقرار الأوضاع لتسهم في عملية إعادة الأعمار المرتقبة ضمن جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء البنى التحتية وكل ما دمره ذلك الصراع.