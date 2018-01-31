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الضالع.. حريق هائل في محطة وقود يلتهم ثلاث شاحنات محملة بالديزل في قعطبة

الأربعاء 31 يناير 2018 06:34 م الصحوة نت - خاص
الضالع.. حريق هائل في محطة وقود يلتهم ثلاث شاحنات محملة بالديزل في قعطبة صورة تعبيرية

نشب حريق هائل  مساء اليوم الأربعاء في محطة بترولية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

والتهم الحريق ثلاث قواطر محملة بالديزل كانت متوقفة بالمكان في ظروف لا تزال ملابساتها غامضة حتى ساعة.(6.15م)

وقال مصدر محلي " للصحوة نت " إن الحريق ناجم عن انفجار قواطر محملة بالديزل في محطة ( الصعتور ) على طريق بيت الشرجي في منطقة العود، ولم يعرف حتى الآن أسباب الانفجار وما إذا كان هناك خسائر بشرية.

 وحسب المصادر فإن أعمدت الدخان تصاعدت بشكل كبير حيث شوهدت من مسافات بعيدة في ظل غياب الدفاع المدني ووسائل السلامة الانسانية.

يشار إلى أن حرائق المحروقات النفطية تتكرر من حين لآخر في ظل انتشار أسواق السوق السوداء المنتشرة في الشوارع والطرقات بعيداً عن الرقابة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء الانقلاب.

 

 

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