نائب الرئيس يؤكد سعي الشرعية بدعم التحالف لاستعادة الاستقرار في جميع المحافظات

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، سعي الشرعية بدعم دول التحالف إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والعمل على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والبناء في المناطق المحررة والاستمرار في استكمال عملية التحرير في بقية مناطق اليمن.

وجدد الفريق محسن خلال لقائه ،اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية، التأكيد على رغبة القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية وبإجماع كل اليمنيين على ضرورة عودة الدولة وسحب أسلحة الميليشيا وتحقيق السلام الدائم المستند على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وتطرق نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى الوضع الحالي وما أنتجه الانقلاب من سلبيات على مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين اليمن وكوريا، خصوصاً في الجانب الاقتصادي علاوة على تقديم الدعم في مجال التنمية والبناء ومساهمتها في تقديم المساعدات الإنسانية عبر المنظمات الدولية.

من جانبه أكد السفير الكوري ،دعم بلاده للشرعية ولأمن واستقرار ووحدة اليمن..مبدياً استعداده الإسهام في تقديم مزيد من الدعم الذي يساعد في تحقيق تقدم اقتصادي وثقافي.

وعبر السفير عن سروره البالغ بلقاء نائب رئيس الجمهورية الذي يأتي في إطار بحث تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وسبل التخفيف عن معاناة اليمنيين في هذه اللحظة الحرجة.