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تركيا تؤكد دعم السلام والاستقرار في اليمن ووحدة أراضيها والوقوف إلى جانب الشرعية

الأربعاء 31 يناير 2018 05:02 م الصحوة نت - متابعات
تركيا تؤكد دعم السلام والاستقرار في اليمن ووحدة أراضيها والوقوف إلى جانب الشرعية

اكدت وزارة الخارجية التركية مواصلة دعم السلام والاستقرار في اليمن ووحدة أراضيها، والوقوف إلى جانب الشرعية، والتضامن مع الشعب اليمني الشقيق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي "نشعر بالقلق إزاء الاشتباكات التي وقعت في مدينة عدن اليمنية بين القوات التابعة للحكومة الشرعية والمجموعات الانقلابية، والتي أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من الأشخاص".

وأضاف البيان "نعرب عن ثقتنا وإيماننا بإمكانية إرساء السلام والاستقرار الدائمين في اليمن وبسط سلطة الدولة الشرعية في كامل أرجاء البلاد من خلال التوصل إلى حل سياسي يستند إلى الثوابت الراسخة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة."

ودعت وزارة الخارجية التركية إلى احترام الحكومة اليمنية الشرعية وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تزيد من صعوبة حل الأزمة القائمة في البلاد.

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