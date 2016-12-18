رئيس الاصلاح يهنئ أمير قطر بمناسبة العيد الوطني

بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ / محمد بن عبدالله اليدومي برقية تهنئة لسمو الشيخ/ تميم بن حمد آلِ ثاني أمير دولة قطر بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر الشقيقه.

وقال اليدومي في برقية التهنئة يسرنا في التجمع اليمني للاصلاح أن نشارككم احتفالاتكم وأفراحكم برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموكم الكريم بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا ونبتهل إلى الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية لمواصلة مهامكم الجليلة في قيادة بلدكم وخدمة شعبكم وأمتكم .

وهنأ رئيس الاصلاح الشعب القطري الشقيق الذي يحتفل ورايات العزة والفخر عالية وهو يحصد الثمار الطيبة لما زرعته سواعد الأجداد والآباء، ويواصل بكل عزم مسيرة التنمية والبناء، في ظلال الخير والأمن والعدل والحرية والسلام والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

وعبر اليدومي عن إعجاب الأصلاح بمستوى النمو والتطور والبناء الذي تشهده دولة قطر في كافة الميادين، متمنيا لها مزيدا من الرقي والتقدم وتحقيق الازدهار.

وأشاد اليدومي بمواقف دولة قطر تجاه اليمن ومساعدتها من خلال مشاركتها في عاصفة الحزم والتحالف العربي ضد الاطماع الأجنبية، وهذه المواقف ستظل خالدة في ذاكرة اليمنيين.

وأعرب عن أمانيه الصادقة بأن يحفظ الله دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا وأن يديم عليها عصور المجد والعز والرخاء.

نص البرقية..





سمو الشيخ/تميم بن حمد آلِ ثاني

أمير دولة قطر حفظه الله تعالى

بعد التحية:

وبلدكم الشقيق يحتفل باليوم الوطني الذي يوافق ذكرى تولي المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه " حكم البلاد عام 1878، يسرنا في التجمع اليمني للاصلاح أن نشارككم احتفالاتكم وأفراحكم برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموكم الكريم بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا ونبتهل إلى الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية لمواصلة مهامكم الجليلة في قيادة بلدكم وخدمة شعبكم وأمتكم.

ويهنئ الاصلاح بهذه المناسبة الشعب القطري الشقيق الذي يحتفل ورايات العزة والفخر عالية وهو يحصد الثمار الطيبة لما زرعته سواعد الأجداد والآباء، ويواصل بكل عزم مسيرة التنمية والبناء، في ظلال الخير والأمن والعدل والحرية والسلام والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

وفي هذا الصدد يعبر الاصلاح عن إعجابه بمستوى النمو والتطور والبناء الذي تشهده دولة قطر في كافة الميادين، متمنيا لبلدكم الشقيق مزيدا من الرقي والتقدم وتحقيق الازدهار.

وينتهز الاصلاح هذه المناسبة السعيدة للاشادة بمواقفكم سمو الأمير ومواقف دولتكم تجاه اليمن ومساعدته في محنته من خلال مشاركتكم في عاصفة الحزم والتحالف العربي ضد الاطماع الأجنبية، وهذه المواقف ستظل خالدة في ذاكرة اليمنيين.

ويعرب التجمع اليمني للاصلاح عن أمانيه الصادقة بأن يحفظ الله دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا وأن يديم عليها عصور المجد والعز والرخاء.

محمد بن عبدالله اليدومي

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح

١٨ ديسمبر ٢٠١٦