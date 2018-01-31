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قوات الجيش الوطني تعلن تحرير منطقة الكريفات شرق تعز بالكامل

الأربعاء 31 يناير 2018 01:24 م الصحوة نت - متابعة خاصة
قوات الجيش الوطني تعلن تحرير منطقة الكريفات شرق تعز بالكامل منطقة الكريفات شرق تعز

قالت مصادر عسكرية بمحافظة تعز، إن قوات الجيش الوطني تمكنت قبل قليل، من تحرير آخر المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيات الانقلابية في منطقة الكريفات شرق مدينة تعز.

وأكدت المصادر  ان منطقة الكريفات أصبحت محررة بشكل كامل، عقب دحر المليشيات الانقلابية منها.

وتمتد منطقة الكريفات من فوق منطقة اللصب الى مقابل مدرسة ابعر ويبلغ طولها كيلو  و٦٠٠ متر تقريبا، وتعتبر الحصن الذي تعتمد عليه المليشيات في الحفاظ على مواقعها في تبات المقرمي والجعشة والسلال.

وأشارت المصادر أنه كان يتواجد في المنطقة  اكثر من عشرين مترسا و٣ خنادق للمليشيات، ما يشر الى صعوبة التقدم الذي تحرزه قوات الجيش الوطني.

وتستميت المليشيات الانقلابية في الحفاظ على تبة الجعشا التي بسقوطها تسقط تبة السلال، أبرز المواقع الاستراتجية شرق تعز.

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