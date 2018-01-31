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محكمة حوثية في صنعاء تحكم بالإعدام على ثلاثة مواطنين بتهمة "التخابر"

الأربعاء 31 يناير 2018 10:51 ص الصحوة نت - متابعات
محكمة حوثية في صنعاء تحكم بالإعدام على ثلاثة مواطنين بتهمة "التخابر"

قضت أمس محكمة في صنعاء يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون بإعدام ثلاثة مواطنين يمنيين بتهمة «التخابر» على حد زعمها مع دول التحالف العربي الداعمة للشرعية.

ونص منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة - بحسب ما أوردته المصادر الحوثية - على إعدام الثلاثة تعزيراً وهم «سعيد محفوظ الرويشد، وأسماء ماطر العميسي، وأحمد عبد الله باوزير، إضافة إلى الحكم بالسجن 15 عاما على المواطن ماطر محمد العميسي، وهو والد أسماء العميسي المحكومة بالإعدام في الشق الأول من الحكم».

وكانت الميليشيات الحوثية وجهت تهما للأشخاص الأربعة بـ«التخابر وإعانة دول التحالف والعمل لصالحها»، وهو ما تسبب - بحسب ادعاءات الميليشيات - في «تسهيل عمليات الاستهداف والسيطرة على مواقع استراتيجية يمنية».

وسبق للجماعة أن أصدرت أحكاما بإعدام الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي بتهمة «الخيانة» مع عدد من معاونيه، في وقت تزدحم معتقلاتها بمئات المختطفين من الناشطين والإعلاميين الذين تنسب إليهم تهم مماثلة.

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