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اليماني: يجب على المجتمع الدولي كبح تطلعات إيران العدوانية في المنطقة

الثلاثاء 30 يناير 2018 11:38 م الصحوة نت - وكالات
اليماني: يجب على المجتمع الدولي كبح تطلعات إيران العدوانية في المنطقة

قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير / خالد حسين اليماني/، قال إن إنتهاك ميليشيا الحوثي الإنقلابية ومن ورائهم ايران للقرار 2216 ما هو إلا استمرار لسلوكٍ ممنهج لانتهاك قرارات الشرعية الدولية ومعاهداتها مع الأطراف والدول الأخرى لاسيما تلك المتصلة بمد المليشيات بالصواريخ الباليستية.

وأشاد السفير اليماني بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة واليمن وبموقف الإدارة الأمريكية الحالية الداعم للرئيس هادي وللشرعية اليمنية ولجهود استعادة الدولة وموقفها من السلوك العدواني لنظام الملالي في ايران .. مؤكداً على أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على الدول المارقة وكبح تطلعاتها العدوانية وسلوكها التوسعي في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، بمجموعة من طلاب الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ويليمز كوليج الأمريكية في مقر بعثة اليمن الدائمة في نيويورك.

وتحدث السفير اليماني عن الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في المنطقة عبر أذرعها الحوثية في اليمن والفصائل الإرهابية في دول المنطقة.. لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي تمارس حرباً بالوكالة لصالح أجندة إيران التوسعية في المنطقة.

وأشار إلى الأدلة القطعية التي قدمتها دول التحالف والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى فريق العقوبات المكلف من مجلس الأمن عن التورط الإيراني لتدمير اليمن وتهديد الامن الإقليمي، في انتهاك واضح للفقرة ١٤ الخاصة بحظر التسليح الوارد في قرار مجلس الأمن 2216.

 

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