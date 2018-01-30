مقتل وجرح أكثر من 311 شخصاً في الاشتباكات التي شهدتها عدن

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم الثلاثاء أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين الماضيين خلفت 21 قتيلا و290 جريحاً.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضة "إن أغلب حالات الجرحى التي استقبلتها المستشفيات عدن العامة والخاصة ومنظمة أطباء بلا حدود، أغلبها في حالات حرجة مما يعني احتمالية ارتفاع عدد القتلى"، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الوكيل.