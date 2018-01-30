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مقتل وجرح أكثر من 311 شخصاً في الاشتباكات التي شهدتها عدن

الثلاثاء 30 يناير 2018 08:54 م الصحوة نت - عدن
مقتل وجرح أكثر من 311 شخصاً في الاشتباكات التي شهدتها عدن

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم الثلاثاء أن  الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين الماضيين خلفت 21 قتيلا و290 جريحاً.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضة "إن أغلب حالات الجرحى التي استقبلتها المستشفيات عدن العامة والخاصة ومنظمة أطباء بلا حدود، أغلبها في حالات حرجة مما يعني احتمالية ارتفاع عدد القتلى"، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الوكيل.

وأمس الاثنين.. قال الصليب الأحمر الدولي في عدن إن 36 شخصاً قتلوا وجرح 185 آخرون في المواجهات التي اندلعت منذ يومين بين قوات الشرعية وقوات ما يسمى "المجلس الانتقالي".

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