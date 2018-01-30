الحديدة.. الجيش يستعيد كميات كبيرة من الأسلحة ويفكك عبوات ناسفة شرق حيس

أفاد مصدر عسكري "أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مشطت اليوم الثلاثاء عددا من المناطق والقرى التي حررتها خلال الأيام الماضية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة" غربي البلاد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استولت على كميات كبيرة من الأسلحة والأجهزة المتطورة وصواريخ قصير المدى، وعثرت على حقل من العبوات الناسفة التي يستخدمها الانقلابيين في تفجير الجسور والعبارات لوقف تقدم الجيش الوطني شرقي منطقة الزهاري".

وأضاف المصدر "أن قوات الجيش عثرت على أجهزة تحكم عن بعد في مخزن تستخدمه المليشيا خلال عملية نزع الألغام التي ينفذها فريق مختص في نزع تلك العبوات التي زرعتها المليشيا الحوثية".

وتابع المصدر "أن قوات الجيش الوطني عثرت على صواريخ قصير المدى في أحدى مزارع الزهاري بعد تلقي معلومات تفيد بمكان وجودة لافتا إلى انه ستسلم كافة الأسلحة التي عثر عليها لقيادة الجيش الوطني".

وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت من تنفيذ عملية التفاف ناجحة أمس على أطراف مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة وتكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة راح ضحيتها أكثر من 26 مسلح من مليشيات الانقلاب والتمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران خلال العملية.