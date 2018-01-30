تجدد المواجهات شمال وغرب تعز والجيش يعلن جولة "القصر والحوبان" مناطق عسكرية

تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية شمال وغرب محافظة تعز اليوم الثلاثاء.

وشنت قوات الجيش هجوماً على مواقع المليشيا في أطراف الزنوج و جبل الوعش، بالإضافة إلى مواقع شرف العنين، بمديرية جبل حبشي، غربي المدينة.



وقال العميد الركن صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا ان جولة القصر والحوبان شرقي مدينة تعز منطقة عمليات عسكرية وذلك في إطار العملية العسكرية لاستكمال تحرير محافظة تعز.

وحذر العميد سرحان كافة المواطنين من الاقتراب من المناطق العسكرية في جولة القصر والحوبان والمناطق المجاورة لها بالإضافة إلى مناطق شمال وشرق مدينة تعز، وذلك حفاظا على أرواحهم.

ودعاء قائد اللواء 22 ميكا المتحوثيين والمغرربهم من ابناء تعز لتسليم أنفسهم واسلحتهم للجيش الوطني كفرصة أخيرة لحقن دمائهم وارواحهم

إلى ذلك.. لقي قياديان حوثيان مصرعمها مع خمسة من مرافقيهما في غارة لطائرات التحالف العربي في مفرق الصلو جنوب تعز.

كما استهدف طيران التحالف بغارتين مواقع تمركز المليشيات في تبة السلال والجعشة، شرقي المدينة.

وقال نائب الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني استكملت اليوم تأمين المناطق المحررة في مديرية الصلو والاستعدادات مستمرة لتحرير مديرية دمنة خدير بعد صار خط الاسفلت الرئيسي تحت مرمى نيران الجيش الوطني.

وأضاف "أن المواجهات مستمرة لاستكمال السيطرة على تباب المقرمي والسلال حيث يتم استهدافها بالمدفعية تمهيدا لاقتحامها على الرغم من كثافة الألغام ".