مقتل 9 من المليشيات الانقلابية وإصابة 8 من الجيش والمقاومة بمواجهات تعز

قُتل 9 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 7 آخرون اليوم الأحد في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز.

وأكد مصدر بالمقاومة أن هذه الخسائر في صفوف المليشيات هي حصيلة المواجهات مع أبناء منطقة ميراب مقبنة غرب تعز واستهدافهم بنيران الجيش الوطني.

في المقابل أصيب 8 من قوات الجيش والمقاومة في تلك المواجهات. وأفشلت قوات الجيش والمقاومة في العنين جبل حبشي غرب المدينة محاولة تسلل لعناصر المليشيات من خلال قرية وَهِرْ ومُوُلِيَهْ وأجبروهم على الفرار بعد إصابة 3 من عناصرهم .

وتزامن هذا مع تعرض الأحياء والقرى السكنية في المدينة ومنطقتي العبدلة والعشملة مقبنة غرب تعز لقصف عنيف بقذائف الهاوزر والدبابات من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في تبة السلال وسفتيل ومطار تعز الدولي شرق المدينة والستين والخمسين شمال المدينة وحذران والربيعي غربا وفي البهول والبرقه البرح غرب تعز .

وقد استشهد 3 مدنيين وأصيب 7 جراء القصف والقنص المستمر على الأحياء السكنية ومهاجمة مليشيا الحوثي والمخلوع لقرية العروض ميراب شمير مقبنة غرب تعز .