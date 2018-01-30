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الكويت تجدد دعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن وترفض أي تكتلات خارج الشرعية

الثلاثاء 30 يناير 2018 06:51 م الصحوة نت - الرياض
الكويت تجدد دعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن وترفض أي تكتلات خارج الشرعية

جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي / صباح الخالد الحمد الصباح / وقوف الكويت الى جانب الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورفض الكويت لأي تكتلات أو جماعات خارجة عن الدولة الشرعية.

وأكد أن دولة الكويت وعبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018 و2019 ستواصل مساعيها في دعم اليمن والمساهمة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق والتوصل إلى حل سلمي يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.

وجدد الصباح التزام بلاده بأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة اراضيه والتزامها في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بكل ما يحقق لليمن الخير والاستقرار والسلام.

وقال الصباح إن أمن اليمن واستقراره ينعكس على أمن مجلس التعاون الخليجي باعتبار أن أمن اليمن جزاء من أمن الخليج العربي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 

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