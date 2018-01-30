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مجلس الوزراء السعودي يناقش أوضاع عدن ويدعو للتهدئة وضبط النفس والتمسك بالحوار

الثلاثاء 30 يناير 2018 05:19 م الصحوة نت - متابعات
مجلس الوزراء السعودي يناقش أوضاع عدن ويدعو للتهدئة وضبط النفس والتمسك بالحوار

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على ما جاء في بياني، قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن، من دعوة لكافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ، إزاء ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن .

ونقلت وكالة الانباء السعودية واس، إن اجتماع المجلس برئاسة الملك سلمان أشار إلى ما جاء في بياني قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، من دعوة لكافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ، إزاء ما يجري في العاصمة المؤقتة (عدن) وضرورة استشعار المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية كافة ودحر مليشيا الحوثي الإيرانية وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة في اليمن.

وأشارت إلى مطالبة التحالف مجدداً كل الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، مؤكدا  أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن، ودعوته إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل جميع القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.

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