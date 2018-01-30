الجوف ..قيادات امنية في برط تعلن انضمامها لقوات الشرعية

اعلن مدير امن مديرية برط العنان بمحافظة الجوف ومعه عشرات الافراد انضمامهم لقوات الشرعية و مساندتهم للجيش الوطني في مهامه لتطهير باقي المناطق من عصابات التمرد الحوثية .

ورحب القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن/ منصور ثوابة بمدير الامن العميد هادي دعقان ومرافقيه بين اخوانهم في قوات الشرعية لافتا الى ان على كل الشرفاء من منتسبي الجيش والامن والشخصيات الاجتماعية وغيرها توحيد الجهود لمواجهة الانقلابيين وعودة النظام والقانون والسلام لكل اليمنيين .

ودعا المغرر بهم في صفوف الميليشيات الى الدعوة والالتفاف حول القيادة الشرعية وترك العصابات الحوثية التي اكتوى من نارها كل ابناء الوطن وفي مقدمتهم مناصريهم الذين تزج بهم في حروب عبثية همجية لا هدف لها سوى حصد ارقام لالاف القتلى ، والنهب والسلب لمقدرات الشعب .

من جانبه قال مدير امن برط دعقان بأنهم طيلة الفترة الماضية من الانقلاب لم يكونوا على قناعة بسياسات الحوثيين الهمجية ، وكان لتواجدهم دور في تعزيز امن المواطنين وزعزعة قناعات بعض المغرر بهم ، لافتا الى انه جاء الوقت الذي يجب ان تتضافر فيه كل الجهود لإنهاء التمرد وعودة الامن والاستقرار لكل ربوع الوطن ..

واضاف بأن كافة منتسبي الامن والمواطنين قد ضاقوا من اعمال الحوثيين ولا يعقيهم من الوصول لقيادات الجيش الوطني سوى الميليشيات التي تهدد وتسلب وتقتل من ليس معها دون مبرر ، مؤكدا تلهف الجميع لوصول قوات الشرعية وانقشاع الغمة عنهم