مقتل 15 من قوات النخبة الشبوانية في هجوم مباغت نفذه مجهولون على نقطة عسكرية

قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة، إن عددا من افراد نقطة عسكرية تابعة للنخبة الشبوانية، سقطوا بين قتيل وجريح، صباح اليوم الثلاثاء، جراء هجوم مباغت شنه مجهولون على النقطة.

وقالت المصادر إن خمسة عشر من افراد النخبة الشبوانية قتلوا، وجرح أربعة اخرين، عقب اشتباكات عنيفة شهدتها نقطة مفرق نوخان شرق مدينة عتق بمحافظة شبوة، مع مسلحين مجهولين يعتقد انتماءهم لتنظيم القاعدة.

وبحسب المصدر فإن النقطة تعرضت لهجوم مسلح بالتزامن مع استهداف مدفعي بقذائف الهاونات حيث استمرت الاشتباكات العنيفة ما يقارب نصف ساعة في ساعات الصباح الاولى.