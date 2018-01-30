التحالف العربي يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا التحالف في بيان له جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.

وجدد التحالف دعوته لجميع الأطراف بسرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة.

وفي سياق الاشتباكات في عدن.. قال الصليب الأحمر الدولي إن 36 شخصاً قتلوا وجرح 185 آخرون في المواجهات التي اندلعت منذ يومين بين قوات الشرعية وقوات متمردة ومليشيا يقودها عيدروس الزبيدي.

