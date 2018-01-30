موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

التحالف العربي يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن

الثلاثاء 30 يناير 2018 01:41 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
التحالف العربي يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن تركي المالكي - الناطق الرسمي باسم التحالف العربي

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا  التحالف في بيان له جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.

وجدد التحالف دعوته  لجميع الأطراف بسرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة.

وفي سياق الاشتباكات في عدن.. قال الصليب الأحمر الدولي إن 36 شخصاً قتلوا وجرح 185 آخرون في المواجهات التي اندلعت منذ يومين بين قوات الشرعية وقوات متمردة ومليشيا يقودها عيدروس الزبيدي.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى