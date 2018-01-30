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الصليب الأحمر: 36 قتيلاً و185جريحاً كحصيلة أولوية لاشتباكات عدن

الثلاثاء 30 يناير 2018 01:29 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
الصليب الأحمر: 36 قتيلاً و185جريحاً كحصيلة أولوية لاشتباكات عدن

قال الصليب الأحمر الدولي في عدن إن 36 شخصاً قتلوا وجرح 185 آخرون في المواجهات التي اندلعت منذ يومين بين قوات الشرعية وقوات متمردة ومليشيا يقودها عيدروس الزبيدي.

وأشار الصليب الأحمر إلى أن اللجنة الدولية تعاونت مع الهلال الأحمر اليمني في توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جرحى الحرب، بما يكفي لعلاج 100 جريح، وذلك إلى مستشفى المنصورة الذي تدعمه الحكومة اليمنية.

يأتي هذا فيما اشتدت وتيرة الاشتباكات في عدد من المناطق في مدينة عدن فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت قيادة التحالف العربي إلى سرعة التدخل ووضع حد لكل الممارسات التي وصفتها بالمجنونة التي ترتكبها عناصر الانتقالي وبعض وحدات الحزام الأمني وإيقاف اعتداءاتهم على المؤسسات ووحدات الجيش والأمن.

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